Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Kara Komik filminin galasına sevgilisi Defne Samyeli'nin katılmamış olması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Galada gözler Samyeli'nin ararken eski eşi Ahu Yağtu'nun orada olması soru işaretlerine sebep oldu.

'Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum'

Ayrılık iddiaları konuşulurken Etiler'de görüntülenen Defne Samyeli, gazetecilerin “Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?” sorusuna, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek, kafaları karıştırmıştı.

10 gün önce ayrılmışlar

POSTA'dan Eylem İpek Şafak köşesinden geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrıldığını duyurdu. Büyük aşkı bitiren sebebin kıskançlık olduğunu ve Defne Samyeli'nin eşyalarını toplayıp Göktürk’teki evine taşındığını yazdı.

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı

Ayrılıkları hakkında hiçbir açıklama yapmayan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı yorumsuz paylaşması Defne Samyeli'nin sessizliğini korumaya devam ettiğini gösteriyor.

Fotoğrafları silmedi

İki isimden de ayrılık ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Defne Samyeli'nin instagram hesabında Cem Yılmaz ile olan fotoğraflarını hala kaldırmadığı görülüyor.





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