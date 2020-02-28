● Alem Dergisi’ne karlar üzerinde verdiğiniz pozlarla sosyal medyayı salladınız, yorumları okuyor musunuz? Eleştirilere çok takılmıyorum. Eksi 10 derecede çok üşüdüm. Ama çekimleri grip olmadan bitirdik.

● O pozlarla eski sevgiliniz Cem Yılmaz’a ‘yıkılmadım, ayaktayım’, ‘bak neler kaybettin?’ mesajı mı vermek istediniz? Olur mu hiç öyle şey? Güzel bir çekimdi. Artık yaptığım şeyleri o konuya bağlamayın. Sadece benimle ilgili soruları soracağınız günleri sabırla bekliyorum.

● Cem Yılmaz sizi Instagram’da takipten çıkarmış, siz neden hala takiptesiniz? Aaa öyle mi? Bilmiyordum, şimdi sizden duyuyorum. Neyse.. Ben artık o denklemde yer almak istemiyorum. O konu benim için kapanmıştır.

Bu pozlar sebep oldu

Defne Samyeli, Alem Dergisi için yaptığı çekimi Instagram sayfasına yükledi.

Hemen sonrasında Cem Yılmaz eski sevgilisini takipten çıkardı. Sosyal medya “Defne Samyeli mi yoksa Serenay Sarıkaya mı daha güzel?” anketine başladı. Samyeli bu pozlarla öne geçti.



