Magazin Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor?

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor?

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Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor?

Marmaris-Söğüt’te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti ‘Yeni bir aşk doğuyor?’ yorumlarına neden oldu. Hakan KIRARSLAN

13 Ağustos 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli ile Serdar Bilgili bir hafta önce Marmaris-Söğüt’teki Barba Saranda adlı restoranda ortak arkadaşlarının da bulunduğu yemekte bir araya gelmişti. Masada yan yana oturan ikilinin samimiyeti sosyetede şöyle yorumlandı: ‘Yeni bir aşk doğuyor’. Defne Samyeli önceki akşam kardeşi Sühan Samyeli ile Yeniköy’deki Fonduralı Restaurant’taydı. Çıkışta muhabirlerin kendisini beklediğini öğrendi. Mekanda karşılaştığı arkadaşları Necip Memili ile eşi Didem Dayıcıoğlu’nun eşliğinde kapıdan çıktı. Bu sayede Serdar Bilgili sorularından kaçmak istedi.

Tesadüfün böylesi

Ancak muhabirler Defne Samyeli’yi görür görmez “Serdar Bilgili ile aşk yaşadığınız doğru mu?” diye sordu. Cevap vermeyen Defne Samyeli sadece gülümsedi. Ne tesadüf ki, 1 saat sonra Serdar Bilgili aynı restoranın önünden geçti. Akşam yürüyüşüne çıktığını söyleyen Bilgili, Defne Samyeli ile ilgili soru karşısında sessiz kaldı ve adımlarını hızlandırdı.

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