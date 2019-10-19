Defne Samyeli kafa karıştırdı
Cem Yılmaz’la ilişkilerini bitirdikleri konuşulan Defne Samyeli, önceki gün Etiler’deydi
Aracından indiği sırada karşısında gazetecileri gören sunucu, ne yapacağını şaşırdı.
'Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum'
Defne Samyeli, “Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?” sorusuna, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek, kafaları karıştırdı.
#Olayıngeçmişi
- Cem Yılmaz'ın geçen gün yapılan Kara Komik filminin galasına Defne Samyeli'nin gelmemesi ayrılık dedikodularının yayılmasına neden olmuştu.
- Defne Samyeli'nin aksine galada Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu vardı.
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