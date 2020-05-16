Defne Samyeli karantinada senaryo yazıyor

Defne Samyeli eski haber spikeri. Sonra oyunculuğa soyundu. 3 yıldır da kulüplerde, partilerde şarkı söylüyor. Single bile çıkardı. Defne Samyeli karantina günlerinde yine boş durmuyor. Sadece spor ve yemek yapmakla yetinmiyor. Senaryo yazıyor. Evet hem de romantik komedi tarzında bir film senaryosu. Bakarsınız filmde “En büyük hayallerimden biri romantik komedi dizisinde oynamak” diyen büyük kızı Deren Talu da rol alır.

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