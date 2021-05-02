Magazin Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi!

Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi!

Magazin

Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi!

Kariyerinin yanı sıra fit görüntüsü ve güzelliğiyle de sık sık gündeme gelenDefne Samyeli, şimdi de nostaljik paylaşımıyla adından söz ettirdi. Geçmiş yıllara ait bir dergi çekiminden karelerini sosyal medya hesabında paylaşan Samyeli, "En sevdiğim kapağım bu" dedi ve nedenini açıkladı.

02 Mayıs 2021, Pazar 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli (48), sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Samyeli, geçmiş ait bir dergi çekiminden kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisinde sundu.

Ünlü ismin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni oldu. Samyeli'nin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti:

"Arşivimde işim vardı... Neler buldum neler… En sevdiğim kapağım bu, çünkü bu çekimde Deren Talu karnımda… 7,5 aylık. Eylül 1996."

'ÇOK İYİ BİR DERT ORTAĞI'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçen aylarda verdiği röportajda annesi ile olan ilişkisi hakkında konuşmuştu. Annesi gibi oyuncu olan Deren Talu, "Çok iyi bir dert ortağı ve seyahat arkadaşıdır. Onun kızı olmak, bana çalışkan, adil ve iyi bir insan olmayı öğretti" demişti.

İlgili Haberler
Defne Samyeli'nin pozlarına beğeni yağdıDefne Samyeli'nden Miami pozu!Defne Samyeli’nin Miami pozları sosyal medyayı salladı!Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmuyor


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
İlişkideki zehir yoksa sen misin?
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özcan Deniz'den şok sözler: Feyza hasta bir anne!