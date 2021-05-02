Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli (48), sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Samyeli, geçmiş ait bir dergi çekiminden kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisinde sundu.

Ünlü ismin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni oldu. Samyeli'nin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti:

"Arşivimde işim vardı... Neler buldum neler… En sevdiğim kapağım bu, çünkü bu çekimde Deren Talu karnımda… 7,5 aylık. Eylül 1996."

'ÇOK İYİ BİR DERT ORTAĞI'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçen aylarda verdiği röportajda annesi ile olan ilişkisi hakkında konuşmuştu. Annesi gibi oyuncu olan Deren Talu, "Çok iyi bir dert ortağı ve seyahat arkadaşıdır. Onun kızı olmak, bana çalışkan, adil ve iyi bir insan olmayı öğretti" demişti.



