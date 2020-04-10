Magazin Defne Samyeli: Sevilmeye aç kalmışlar

Defne Samyeli: Sevilmeye aç kalmışlar

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Defne Samyeli: Sevilmeye aç kalmışlar

Defne Samyeli sokak hayvanları için her gün servise çıkıyor. Samyeli, sokak hayvanlarını hem besliyor hem de seviyor.

10 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli kızı Deren ile birlikte her gün sokak hayvanlarına kuru mama ve su dağıtıyor. Samyeli “Tüylü dostlarımız karantina günlerinde zor durumda. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim mahalledekilerin bakanı çok. Sadece sevilmeye aç kalmışlar. Otoyol kenarına baktık. Her 100 metre arayla mama bırakılmış. Düşünen herkese sevgiler.

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