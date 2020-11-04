Magazin Defne Samyeli Sol Yanım'la geliyor

Defne Samyeli Sol Yanım'la geliyor

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Defne Samyeli Sol Yanım'la geliyor

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, STAR TV’de seyirciyle buluşmaya hazırlanan ‘Sol Yanım’ın uzun zamandır beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Sol Yanım ile ilgili detaylar haberimizde...

04 Kasım 2020, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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Başrolünde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin’in yer aldığı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’ın ilk tanıtımıyla merakla beklenen karakterler de ortaya çıktı. 

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‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. 

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

Sol Yanım ilk tanıtımı



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