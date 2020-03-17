Defne Samyeli: Takip etmiyorum

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya haberleri için yorum yaptı. Samyel, “Çıkan haberleri takip etmiyorum. İşimle, kendi hayatımla ilgileniyorum. Sosyal medyada da sürekli gezinmiyorum zaten.” Cem Yılmaz 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli’den geçen ekimde ayrılmış, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Defne Samyeli ise “Her şeyi magazin basınından öğrendim. Meğer söylenenler doğruymuş. Ama konduramadım” demişti.

Kerem Bürsin de bir ay önce “Herkes mutlu olsun” yorumu yapmıştı.

'Bir bu kalmıştı'

Cem Yılmaz bu sözü Instagram’da paylaşıp “Bir bu kalmıştı, iyi oldu” diyerek Kerem Bürsin’e göndermede bulunmuştu.



