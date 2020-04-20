Magazin Defne Samyeli ve kızı Deren'in karantina pozu

Defne Samyeli ve kızı Deren'in karantina pozu

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Defne Samyeli ve kızı Deren'in karantina pozu

Defne Samyeli, corona virüs nedeniyle zamanını evinde geçiriyor. Kemerburgaz'daki evinden dışarı çıkmayan Samyeli kızı Deren'le fotoğrafını paylaştı.

20 Nisan 2020, Pazartesi 23:01 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle Kemerburgaz'daki evinden çıkmayan Defne Samyeli, 23 yaşındaki kızı Deren Talu'yla fotoğrafını paylaştı. Samyeli'nin fotoğrafına abla-kız yorumları gelirken binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken Samyeli fit vücudu ve genç görümüyle de çok konuşuluyor.

"Korona geceleri"

Fit vücuduyla dikkat çeken ve düzenli olarak spor yapan 48 yaşındaki Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri paylaşarak şaşırtmıştı.

Samyeli paylaşımına, "Korona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası" notunu yazdı.

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