Defne Samyeli’den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya açıklaması

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cem Yılmaz’ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli şunları söyledi:

Size magazin basınına bir sözüm vardı.

Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var.

Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım.

O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış.

Ben bilmiyormuşum.

Görmemişim, hiç ihtimal vermedim.

Hiç konduramadım.

O duyguyla sert bir yazı yazdım.

Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem siz de beni mazur görün.





Defne Samyeli, ‘Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz?’ sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

Benim açıklamam yok.

Benim sadece söylediklerim var.

Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var.

Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim.

Söyleyeceklerim bu kadar.

Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz.





Sevgili oldukları haberlerine sürekli kaçamak cevaplar veren ikiliden Serenay Sarıkaya, geçen akşam yaptığı açıklama ile iddiaları doğruladı. Mikrofonların uzatıldığı Cem Yılmaz ise muhabirlerle flaş bir karşılık verdi. İkilinin, Yunanistan’ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı sallamıştı.

'Her şey ortada'

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kez daha objektiflere yakalanan çiçeği burnunda aşıklar, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamamıştı. Aşk tatilleri dün sona eren ikili, ayrı ayrı olarak İstanbul'a geldi. Cem Yılmaz’la (46) gittiği Atina tatili dönüşü havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya (28), "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle bombayı patlattı.

'Tatil güzel geçti'

Cem Yılmaz'a ise yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasındaki 18 yaş fark soruldu. "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatili güzel geçti" diyerek söze başlayan usta komedyen, 'yaş' cevabı ile şaşkın çevirdi.

'Nüfus müdürü müsün?'

Magazin muhabirlerinin "Daha önce katıldığınız programda Jennifer Lawrence için '29 yaşında bana küçük gelir' demiştiniz. Serenay Hanım 28 yaşında" şeklindeki sorusu üzerine Cem Yılmaz, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" ifadelerini kullandı.





'Karakomik Filmler' ile gişede hüsran yaşadıktan sonra özel hayatı ile magazin gündeminde ilk sırada yer alan Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek röportajı sonlandırdı.

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın videosunu beğenmiş

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrılığının nedeni olarak gösterilen Serenay Sarıkaya'nın, Yılmaz'ın ağustos ayında Instagram hesabından Defne Samyeli ile çektiği videoyu beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.