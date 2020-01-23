Çetin'in 'Yüzünüzde herhangi bir estetik müdahale var mı?' sorusuna Defne Samyeli, şöyle yanıt verdi:

"Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim. 30 yıldır bu sektördeyim. Herkes, her türlü, her dokunuşu yaptırıyor"

'Yüz yogası çalıştım senelerce'

Geçmişte yüz yogası yaptığını da anlatan sunucu, "Bununla çok uğraşan birisi değilim. Güzel çıkayım falan, sanıldığı gibi öyle bir durum yok. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" diye konuştu.





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