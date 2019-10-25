Defne Samyeli’den 'Ne kaybettiğine dön bir bak' pozları

Yaklaşık 2 yıldır büyük bir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin yolları geçtiğimiz hafta ayrıldı.

Samyeli, bugün Isntagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda siyah elbisesi ile dikkat çekerken Cem Yılmaz'a "Ne kaybettiğine dön bir bak" pozları olarak değerlendirildi.

Diğer yandan yine sosyal medya hesabından ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ adlı şarkıyı söylediği videosunu paylaşan Samyeli’nin bu hareketiyle Cem Yılmaz’a mesaj vermeye çalıştığı da konuşuldu.

#Olayıngeçmişi

Cem Yılmaz'ın geçen gün yapılan Kara Komik filminin galasına Defne Samyeli'nin gelmemesi ayrılık dedikodularının yayılmasına neden olmuştu.

Defne Samyeli'nin aksine galada Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu vardı. Hal böyle olunca ayrılık haberleri gündeme gelmişti.

Ayrılık nedeni Serenay Sarıkaya

İddialara göre ünlü çiftin ayrılık nedeni Serenay Sarıkaya oldu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'ni kızdırmış ve ikili arasında bu nedenle ciddi bir tartşma yaşanmış.

Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta 'iade-i ziyaret yapacak herhalde' demişti.

Defne Samyeli’nin, Instagram hesabından ünlü komedyen ile birlikte çekilen fotoğrafları silmemesi de kafaları karıştırmaya devam ediyor.





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