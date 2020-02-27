Defne Samyeli, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Karaköy’de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Alem dergisinin yeni sayısı için Palandöken’de eksi 10 derecede verdiği mayolu pozlarıyla gündem olan 47 yaşındaki güzel, “Mayo giydim ama dondum. Çok zor bir çekim oldu ama çok güzel oldu” dedi. Cesur pozları hakkında "Yıkılmadım, ayaktayım. Dön de ne kaybettiğine bir bak" şeklinde yorumlar yapıldığı hatırlatılan Samyeli, "Olur mu arkadaşlar. Yaptığım her işi bununla ilişkilendirmeyin. Ben normal işlerimi yapıyorum" şeklinde konuştu.

'Ben o denklemde değilim artık'

Defne Samyeli, “Cem Bey sosyal medyada sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?” sorusu karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve “Öyle mi, benim haberim yok" karşılığını verdi. Ünlü sunucu, "Cem Bey'e karşı hala içinizde hala sevgi var mı?" sorusu üzerine ise "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Ne olur anlayış gösterin. Benim için bu konular artık konuşmayacak konular. Ben o denklemde değilim artık" ifadelerini kullandı.

'İsterseniz hepsi bir yere gönderme olarak algılanabilir'

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan Defne Samyeli, çıkışta Cem Yılmaz ile ilgili soruları duyunca, panik yaparak bir kameramanın ayağının üzerinden geçmişti. Sahnede söylediği 'Aldırma Gönül' şarkısıyla dikkat çeken Samyeli'ne, "Sahnede söylediğiniz şarkı Cem Yılmaz’a gönderme mi?" sorusu yöneltilmişti. 47 yaşındaki güzel, "Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sahnede 35-40 tane şarkı söylüyorum. İsterseniz hepsi bir yere gönderme olarak algılanabilir. Ancak böyle bir şey söz konusu değil" demişti. Defne Samyeli, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından "Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu.

Birlikte Serenay'ı izlediler

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz-Defne Samyeli çifti, güzel sunucunun kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Alice' müzikalini izlemişti. Bu ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri magazin gündemine gelmişti.





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