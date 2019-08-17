Defne Samyeli'nin afiş krizi! Defne Samyeli çıkacağı mekanın afişini beğenmedi çünkü, afişte Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile birlikte yer alıyordu. Şarkıcı itiraz etti ve yeniden afiş hazırlattı