Defne Samyeli'nin afiş krizi!
Defne Samyeli çıkacağı mekanın afişini beğenmedi çünkü, afişte Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile birlikte yer alıyordu. Şarkıcı itiraz etti ve yeniden afiş hazırlattı
Cem Yılmaz'ın sevgilisi, şarkıcı Defne Samyeli, Alaçatı'da sahne aldığı mekanın kendisini Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile aynı afişte göstermesine itiraz etti.
'ONLARLA AYNI AFİŞTE OLMAM'
"Onlarla aynı afişte olmam" dedi. Kriz çıkınca mekanın sahipleri Defne Samyeli için ayrı afiş hazırlattı.