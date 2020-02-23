Defne Samyeli önceki gece Nişantaşı’ndaki gece kulübü Alancha’da sahneye çıktı. Programı biter bitmez kardeşi Sühan Samyeli ile hızla aracına binen Defne Samyeli tahmin ettiği şu sorularla karşılaştı:

1) Eski sevgiliniz Cem Yılmaz’a hâlâ kızgın mısınız?

2) Fotoğraflarınızı sildiniz, ama takipten neden çıktınız?

3) Cem Yılmaz, ‘Serenay Sarıkaya ile evlendik’ diye esprili bir açıklama yaptı, ne diyeceksiniz? İki hafta önce “İhaneti konduramadım, tahmin edemedim” diyen Defne Samyeli bu kez hiçbir soruya cevap vermedi. “Arkadaşlar bizden size bir şey çıkmaz” dedi.

Çıkışta kaza yaptı

Defne Samyeli muhabirlerin “Arka koltuktaki beyefendi kim?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Mekanın yetkilisi. Kardeşimle birlikte bana eşlik ediyorlar. Boğazımda bir sıkıntı oluştu. Buradan hastaneye gidiyoruz.”

Tam bu sırada öndeki aracın yolu kapatması nedeniyle zor anlar yaşayan Defne Samyeli birden gaza basınca Uçankuş TV kameramanının ayağını ezdi. Panik olan Samyeli “Çok özür dilerim. Sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.