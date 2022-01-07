Türkiye Defnedilirken yaşadığı ortaya çıkmıştı: Hayata tutunamayan bebek toprağa verildi

Defnedilirken yaşadığı ortaya çıkmıştı: Hayata tutunamayan bebek toprağa verildi

Türkiye

Defnedilirken yaşadığı ortaya çıkmıştı: Hayata tutunamayan bebek toprağa verildi

Adana’da "öldü" denilen mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebek, yoğun bakıma alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Hayata tutunamayan bebek toprağa verildi.

07 Ocak 2022, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Herekli Mahallesi’nde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert (32), 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanınca Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek Sert’in durumu, 2 Ocak’ta günü öğle saatlerinde ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert’in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.

Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götüren Hasan Sert (34), yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin yaşadığını anlayan Sert, ambulans çağırdı. Bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Ailesinin yaşamasını beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sert bebek hastanenin morgundan alınarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından babası tarafından alınan Hereke Mahallesine götürülerek cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA

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