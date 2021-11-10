Değer sorununa çözüm bulundu

Yabancıya gayrimenkul satışında yaşanan ‘değer’ karmaşası çözüme kavuşuyor. Yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için 250 bin dolarlık (yaklaşık 2.4 milyon lira) mülk edinmesi gerekiyor. Daha düşük bedelli konutları 250 bin dolar gibi gösterip vatandaşlık verildiği şikayetleri üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yabancıya satış genelgesi kapsamında 20 Eylül’de yeni bir düzenleme devreye girmişti. Düzenleme ile değerleme uzmanları TADEBİS-WEB TAPU sistemi üzerinden otomatik olarak atandı.

1.8 MİLYARLIK İPTAL

Bu düzenleme, hileli işlemleri engelledi ancak sektör temsilcileri ekspertiz değerlerinin konut satış fiyatının yüzde 25-30 altında kaldığını savundu. Değer karmaşası nedeniyle yabancıya yapılacak 1.8 milyar liralık konut satışı iptal oldu. Düzenlemenin değişmesi için harekete geçen sektör temsilcileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile görüşlerini paylaştı. Bu toplantı sonucunda bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

YENİ GENELGE ÇIKACAK

Ardından konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a aktarıldı. Bakan Kurum, uygulamanın yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre yeni düzenlemede, değerleme şirketinin otomatik olarak atanmasının yanı sıra sistem üzerinden firmalara ekspertiz firması tercih hakkı da verilecek. Bu yolla, Anadolu’dan bölgeyi bilmeyen bir eksperin düşük değerli tespit yapması engellenecek. Yazılım düzenlemeleri süren yeni uygulamanın genelgesinin yayımlanarak, birkaç gün içinde devreye girmesi bekleniyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Hileli satışların önüne geçmek için denetimlerin süreceğini belirten yetkililer, “Olası bir suistimal halinde değerleme yapan firmalara kapatmaya kadar giden ceza verilecek, vatandaşlık da iptal edilecek” dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, sistem üzerinden firmalara ekspertizi tercih hakkı verileceğini, oradaki formu satıcıların dolduracağını ve suistimalleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetleyeceğini söyledi.