Değer verme ile ilgili sözler! 2021 insanlara değer verme sözleri

Değer verme ile ilgili sözler, her dönem aranmaya devam ediyor çünkü insanın olduğu her yerde değer verme ama karşılığında değer görememe gibi sorunlar yaşanıyor. Büyük pişmanlığa neden olsa da insanlara değer vermekten vaz geçemeyenler için 2021 insanlara değer verme sözlerini bir araya getirdik…

DEĞER VERME İLE İLGİLİ SÖZLER!

Bir insana gereğinden fazla değer verirsen. Gereğinden fazla nankörlük görürsün.

Değerin, sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarında belli olur- William Shakespeare

Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın. – Benjamin Franklin

Değer veriyorsam hesap sorarım. Değer vermiyorsam hal hatır bile sormam.

İnsanların değerini hissettirebileceği fırsatları kaçırma. Jackson Brown

Kendi değer yargılarımıza aykırı bulduğumuz şeyleri, yeni bir bakış açısından görmek insanı her zaman üzüyordu. – F. Scott Fitzgerald

Kişi, yaşamın anlamını veya değerini sorguladığı an, hastadır. – Sigmund Freud

İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

Verdiğin değerin karşılığını görmüyorsan, gördüğün değeri ver ki; herkes yerini bilsin.

İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür. Channing Poliock

Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır. Juvenalis

Bir insanın sana verdiği mutsuzluktan kurtulmak istiyorsan, ona verdiğin değeri azaltacaksın. – T. S. Eliot

Neyi tehlikeye attığın neye değer verdiğini gösterir. – Jeanette Winterson

Ne kimseyi bilerek kır ne de haksızlık et. Sadece sana verilen değerin karşılığına dikkat et.

Değer verdiğiniz şey layık olandan incili kaftan, layık olmayana da yamalı fistan gibi durur.

Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir. Antoine de Saint Exupery

İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır. Hz. Ali

Hayatımıza giren herkes değerlidir; ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir. – Erich Fromm

Sana bir sır vereyim mi, ciddilik zamana aşırı değer verilmesinden kaynaklanır. – Hermann Hesse

Hayatta kimseye değerinden fazla değer verme. Çünkü hayat acımasızdır, insanlar ikiyüzlü.

Paranoyağım ben! Gördüğüm her taşın içinde kalp, her kafanın içinde beyin var sanıyorum.

Hayatlarımızın değerini ölçebilmenin yolu başkalarının yaşamlarına değer vermekten geçer. David Gale

Bir insanın hayatından değerli bir şeyi yoksa o insanın yaşamının da değeri yoktur. Rabindranath Tagore

Bir kişiye gerektiğinden fazla değer verirsen ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. – Samuel Beckett

İnsanın en büyük zaafı bencil olup iyilere değer vermeyişidir. – Ahmed Yesevi

İnsanlara ne kadar değer veriyorsan o kadar tepene biniyorlar. Hele bir de verdiğin değeri onlara belli ettiğinde.

Fazla değer başını yere eğer. Eğer başının dik olmak istiyorsan; insanlara ederi kadar değer vereceksin.

Yapılamayacağı düşünülen bir şeyi yaparak, insanlığın güç alanını genişleten her şey değerlidir. Ben Johnson

Başkalarından üstün olmanız önemli değildir, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır. Hint Atasözü

En çok değer verdiğini kaybedeceksin, o yüzden elindeyken değerini bil. – Richelle Mead

Bir kere en değer verdiğimiz şeyi açıkça savunmaya ihtiyacımız var. – Lou Andreas-Salomé

Hayatındaki insanlara çok değer verirsen giderler. Değer vermezsen de giderler. Yani insanlar giderler. Çok uğraşma.

İnsanları kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Asıl değerini okuyama başlayınca anlarsın. Mevlâna

İnsana: “Kendini bil!” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir. M. T. Cicero

İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm; ama ne yapıp ne başardığına daha büyük değer veririm. Wolfgang Van Goethe

İnsanın düşünenleri olmalı. Merak edenleri, Hesapsız kitapsız değer verenleri, Uzakta olunca özleyenleri, Sesini duyunca sevinenleri olmalı. – Melih Cevdet Anday

2021 İNSANLARA DEĞER VERME SÖZLERİ

Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. – İmam Gazzali

Haddinden fazla kıymet verip, gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara lazım olur.

Değer ağırdır. Taşıyabileceğinden emin olduğunuz kişilere verin. Unutmayın, ederinden fazla değer, soytarıyı kral eder.

Her kim ki değersiz bir nesneye değer kazandırır, işte o; güç, coşkunluk ve saygınlık sahibidir. John Heinrich Fussli

Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz. P. Pecaut

Üzüntüden harap oluyoruz, ama insan kişiliğine her şeyden çok değer vermesini de biliriz. – Erich Maria Remarque

Hata yapın. Yapın ki sizin yanınızdan gerçekten kimlerin olduğunu anlayın.

Belki de ihtiyacımız olan tek şey değer verince değişmeyen insanlar.

Sizi defalarca üzen birine sormayın neden beni üzüyorsun diye. Kendinize sorun neden hala izin veriyorum diye.

Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız.

Fazla değer verme. Fark ederse terk eder!

İnsan, en büyük hatayı birisine gereğinden fazla değer verdiği zaman yapar. Charles Bukowski

İnsanların algıları ve duyguları değişebilir, ama altta yatan değer yargıları ve bunların ölçütleri aynı kalır. – Mark Manson

Ey can! Hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. Mevlâna

Çok değer vermek, çok pişmanlık demektir.

Altın, kir tutmaz. Carlo Goldoni

Vazgeçebileceğin hiçbir şeye kıymet verme. Aristippos

İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır. – Neşet Ertaş

Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme, yoksa değersiz olan hep sen olursun.

Değer verince değişmeyen insanlar istiyorum.

Eşeğe fazla değer verirsen, kendini yarış atı sanırmış.

Günleri saymayın, sayılmaya değer günler yaşayın.- Muhammed Ali

İnci, çamurda erimez. Victor Hugo

Gerçekten değerli bir şeye ulaşmanın, kestirme bir yolu yoktur. John Williams

Başarılı biri olmaya değil, değerli biri olmaya çalışın. Başarı egoya yakındır. Sevgi değere yakındır. - Albert Einstein

İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. – Tolstoy

Mesafe iyidir. Ne haddini aşan olur ne de canını sıkan.

Matematikte de olur bazen. Değer verirsin, yanlış çıkar.

Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir. G. Bangraft

Başkalarına değer biçmek, kendine değer biçmek demektir. William Shakespeare

İnsan, kendi idealleri ve değerleri için yaşayabilme, hatta ölme yetisine sahiptir. – Viktor E. Frankl

Mütevazılık hiçbir zaman gerçek bir üst değer olamamıştır bizde. Bir ortamda mütevazı olmaya kalkarsanız, saygı hemen azalmaya başlar, hissedersiniz. – Nuri Bilge Ceylan

Bazen düşünüyorum da ne çok değer vermişim değersizlere.

Değer verdiğin birinin seni kırması, işte bu asla unutulmuyor!

Dünya işlerindeki payın sınırlı olabilir, ama değerlidir. Helen Keller

Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez. Eleanor Roosevelt

Değerli hiçbir şey acısız elde edilmiyor. – Jay Asher

Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. – Moliere

Ve anlıyor ki insan; değer vermek yalnızca matematikte işe yarıyor.

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. Bob Marley

Bir insanın değeri, çevresindekilerin değeri ile ölçülür. Cevdet Rende

Elmas gibi ol, yandığın zaman ne yerde külün ne de gökte dumanın kalsın. Arif Nihat Asya

Hiçbir şey koşulsuz sevgi kadar değerli değildir.

Mutluluğun sağladığı iyi şeyler özlenmeye değer, mutsuzluğunkiler ise övülmeye değer. – Francis Bacon

Verilen şey geri alınmaz ama bazılarına verdiğim değeri geri alasım var.