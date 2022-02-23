Kültür & Sanat Değeri tam 1.5 milyon TL – Türkiye’deki en büyük anime koleksiyonlarından biri

Değeri tam 1.5 milyon TL – Türkiye’deki en büyük anime koleksiyonlarından biri

Kültür & Sanat

Değeri tam 1.5 milyon TL – Türkiye’deki en büyük anime koleksiyonlarından biri

Anime ve çizgi roman sevenlerin kitaplığının birkaç rafını bunlara ayırdığını görmüşsünüzdür. Ancak anime figürlerini yıllardır biriktiren Ahsen Özakkaş'ın devasa bir koleksiyonu bulunuyor. 870'den fazla parçaya sahip koleksiyonunun şimdiki değeri 1.5 milyon TL olan Özakkaş'ın bir sonraki adımı ise bunlardan bir müze oluşturmak. Biz de bu videoda kendisiyle anime kültürü ve koleksiyonu hakkında konuştuk.

23 Şubat 2022, Çarşamba 10:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Ispanakların bozulmasının sorumlusu ben miyim?
Şule Özdemir
Gözde Hatunoğlu
Murat Balcı’dan ‘Sal Gitsin’
Gözde Hatunoğlu
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Konya'da bir cennet! "Tropikal Kelebek Bahçesi"