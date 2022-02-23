Değeri tam 1.5 milyon TL – Türkiye’deki en büyük anime koleksiyonlarından biri
Anime ve çizgi roman sevenlerin kitaplığının birkaç rafını bunlara ayırdığını görmüşsünüzdür. Ancak anime figürlerini yıllardır biriktiren Ahsen Özakkaş'ın devasa bir koleksiyonu bulunuyor. 870'den fazla parçaya sahip koleksiyonunun şimdiki değeri 1.5 milyon TL olan Özakkaş'ın bir sonraki adımı ise bunlardan bir müze oluşturmak. Biz de bu videoda kendisiyle anime kültürü ve koleksiyonu hakkında konuştuk.
23 Şubat 2022, Çarşamba 10:31 Son Güncelleme:
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