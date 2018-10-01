Değeri tam 350 bin TL! Öyle bir yerden çıktı ki...

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çankaya bölgesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimlileri tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen zanlılar, operasyonla gözaltına alındı. D.D. ve B.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramada, stepne içerisine zulalanmış 17 bin 400 uyuşturucu hap bulundu.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlıların, üniversite yıllarında tanıştıkları ve uyuşturucu satışından elde ettikleri para ile bir mağaza açtıkları ve uyuşturucu ticaretini buradan yönlendirdikleri tespit edildi.