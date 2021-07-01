Kültür & Sanat Değersiz sanılan tablo rekor fiyata satıldı

Değersiz sanılan tablo rekor fiyata satıldı

Kültür & Sanat

Değersiz sanılan tablo rekor fiyata satıldı

Fransız ressam Jean-Honoré Fragonard'ın yıllarca 'değersiz' sanılan bir tablosu, cumartesi günü düzenlenen açık artırmada 7 milyon 680 bin euro'ya (yaklaşık 80 milyon TL) satıldı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 09:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fransız ressam Jean-Honoré Fragonard'ın yıllarca "önemsiz" sanılan "A Philosopher Reading" (Okuyan Filozof) adlı tablosu, cumartesi günü düzenlenen açık artırmada 7 milyon 680 bin euroya (yaklaşık 80 milyon TL) satıldı. Independent Türkçe'nin haberine göre eser, tablonun Fransa'da yaşayan sahiplerinin Enchères Champagne müzayede evinden Antoine Petit'i varlıklarının envanterini çıkarması için çağrılmasıyla ortaya çıktı. Petit, nesiller boyu ailede olan tabloyu görür görmez Fragonard'ın "uzman dokunuşlarını" ve "son derece samimi fırça darbelerini" tanıdığını söyledi.

EMİN OLAMADI

Ancak tozla kaplı tabloyu indirip yakından inceleyen ve arkasında Fragonard yazısına rastlayan Petit, yine de "kesin şekilde emin olamadığını" kaydetti.

Bunun ardından 45,8 x 57 santimetre boyutlarındaki "unutulmuş" tabloyu inceleyen uzmanlar da eserin Fragonard'a ait olduğunu doğruladı. Tablonun "çok iyi şekilde korunduğu" açıklandı.

ALICININ ADI AÇIKLANMADI

1732-1806 yılları arasında yaşayan Fragonard, 18. yüzyılın önemli ressamlarından biri olarak kabul ediliyor.

Petit, resmin 1768-1770 yılları arasında yapıldığını söyledi. Ailenin, eserin değeri hakkında hiçbir fikri olmadığını sözlerine ekledi.

Yapılan araştırma, resmin bir dönem Fragonard'ın arkadaşı minyatürcü Pierre Adolp Hall'a ait olduğunu ve 1796'da düzenlenen bir açık artırmanın ardından ortadan kaybolduğunu gösterdi. Öte yandan alıcının kimliği açıklanmadı.


İlgili Haberler
David Bowie'nin tablosu 90 bin dolara satıldıAlmanya'da çöpten servet çıktı!


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Girişim hayaline para
Şirin Sever
Burak Akkul
Az kişinin bildiği, bilenin çok sevdiği ülke: Portekiz
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dünyanın en güçlü isimlerinden yaşama bakışınızı değiştirecek alıntılar