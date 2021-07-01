Değersiz sanılan tablo rekor fiyata satıldı

Fransız ressam Jean-Honoré Fragonard'ın yıllarca "önemsiz" sanılan "A Philosopher Reading" (Okuyan Filozof) adlı tablosu, cumartesi günü düzenlenen açık artırmada 7 milyon 680 bin euroya (yaklaşık 80 milyon TL) satıldı. Independent Türkçe'nin haberine göre eser, tablonun Fransa'da yaşayan sahiplerinin Enchères Champagne müzayede evinden Antoine Petit'i varlıklarının envanterini çıkarması için çağrılmasıyla ortaya çıktı. Petit, nesiller boyu ailede olan tabloyu görür görmez Fragonard'ın "uzman dokunuşlarını" ve "son derece samimi fırça darbelerini" tanıdığını söyledi.

EMİN OLAMADI

Ancak tozla kaplı tabloyu indirip yakından inceleyen ve arkasında Fragonard yazısına rastlayan Petit, yine de "kesin şekilde emin olamadığını" kaydetti.

Bunun ardından 45,8 x 57 santimetre boyutlarındaki "unutulmuş" tabloyu inceleyen uzmanlar da eserin Fragonard'a ait olduğunu doğruladı. Tablonun "çok iyi şekilde korunduğu" açıklandı.

ALICININ ADI AÇIKLANMADI

1732-1806 yılları arasında yaşayan Fragonard, 18. yüzyılın önemli ressamlarından biri olarak kabul ediliyor.

Petit, resmin 1768-1770 yılları arasında yapıldığını söyledi. Ailenin, eserin değeri hakkında hiçbir fikri olmadığını sözlerine ekledi.

Yapılan araştırma, resmin bir dönem Fragonard'ın arkadaşı minyatürcü Pierre Adolp Hall'a ait olduğunu ve 1796'da düzenlenen bir açık artırmanın ardından ortadan kaybolduğunu gösterdi. Öte yandan alıcının kimliği açıklanmadı.







