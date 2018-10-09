Değişen dünyanın eğitim anlayışı

Sevim Büyüktaş Demir

GEO Koleji, ‘Geleceğin Okulu’ mottosuyla İstanbul’da Ataşehir ve Balmumcu kampüslerinde Eylül ayında eğitim öğretime başladı. Eğitimci bir aileden gelen, elektrik ve mekanik müteahhidi AE Arma-Elektropanç Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kızılhan tarafından kurulan GEO Koleji’nin odağında ‘Eğitim 4.0’ sistemi var. Okulun CEO’su Lütfullah Kutlu, geleceğin dinamiklerine hakim ve buna uygun nesiller yetiştirmek iddiası ile yola çıktıklarını söyledi. Eğitim 4.0 modeli ile ortaya çıktıklarını belirten Lütfullah Kutlu, GEO Eğitim 4.0 modelinin; Geleceğin Eğitim İçeriği, Geleceğin Öğretmeni, Geleceğin Teknolojisi ve Geleceğin Mimarisi kavramlarıyla 4 temel unsur üzerine kurulduğunu vurguladı.

Geleceğin okul mimarisi

Eğitim 4.0’ın geleceğin dünyasında bütüncül bir insan yetiştirmeye yönelik bir program olduğunu anlatan Kutlu; bu eğitim modelinde geleceğin eğitimi kavramlarına aşina, bunu içselleştirilmiş, formasyonu buna uygun öğretmenler seçmeye çalıştıklarını söyledi. Okulların mimarisinin de çocukların kendilerini rahat hissedecekleri, konforlu, hobi ve aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri alanlar olması gerektiğine işaret eden Kutlu, “Geleceğin teknolojisiyle GEO T-Lab, GEO Sınıf, GEO Hub mekanlarını kurduk. Bu mekanlar öğrenmeyi daha zevkli ve üretime yönelik bir hale getirmeyi kolaylaştırıyor” dedi.

'SORGULAYAN NESİLLER YETİŞMELİ'

Geleceğin eğitim içeriğinde merak, tutku, irade, ilham ve erdem olmak üzere 5 temel kavram olduğunu kaydeden Kutlu, bunların hepsinin bir bütün insan oluşturmak için konulmuş konu başlıkları olduğunu söyledi.

‘Klasiğin dışına çıkalım’

Kutlu, eğitimin 2 konuya cevap vermek zorunda olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Eğitim insanın kendisi hakkındaki sorulara ve endişelerine, ikincisi de insanın toplum hakkındaki soru ve ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda. Eğer bu cevabı verebiliyorsa o dönem için modern bir eğitim olur.” Çocuğun yaratıcılık yönünü geliştirebileceği bazı destek kavramları da müfredatlarına eklediklerini söyleyen Kutlu “Apple ya da Amazon gibi küresel markalar oluşturan klasik bildikleriniz değil. Klasiğin dışına çıkmayı sağlayacak aktivitelere de okulda başlamak lazım. GEO-Must gibi çalışmalarımızla hayata hazırlıklı insanlar yetiştireceğiz” dedi.

'Öğrenmeyi öğretmeliyiz'

Eğitim sisteminin en temel eksiğinin çocuklara nasıl öğrenmeleri gerektiğini öğretmemek olduğunu belirten Kutlu öğrenmeyi öğretmek konusunda konunun uzmanlarını okula getirip tecrübelerini sunabilecekleri GEO-Amfi, GEO Connect’lar olduğunu söyledi. Sanat ve sporu da önemli bir argüman olarak kullandıklarını kaydeden Kutlu, “Sanat ile teknolojiyi birleştiriyoruz. GEO Dijital Art gibi uygulamalarımız söz konusu” diye konuştu.