Değişen koşullar

28 Temmuz Çarşamba günü Merkür Aslan burcu transitine başlarken, retro harekette olan Jüpiter de Kova burcuna gerileyecek. Mars ise 29 Temmuz’da Jüpiter ile karşıtlığı sonrasında da Başak burcu transitine başlayacak.

KADERSEL AŞK’LAR

29 Temmuz Perşembe günü 08°56’ Başak burcundaki Venüs’ün 08°56’ Yay/İkizler aksındaki Ay Düğümleriyle oldukça gergin kare açısı ilişkilerimiz üzerinde bu hafta en çok dikkat etmemiz gereken gün olacak.

Sevgi, güzellik, romantizm ve sanatı temsil eden Venüs’ün bilinçaltımızı ve geçmiş deneyimlerimizi ifade eden Güney Ay Düğümüyle ilişkiler üzerine olabilecek bu zorlayıcı açısı bizi geçmiş ilişkilerimize götürebilir. Özellikle yarım kalmış ve tamamlayamadığımız duygularımız varsa üzerinden geçme duygusunu yoğun olarak hissedebiliriz. Eski aşklarımız karşımıza çıkabilir.

Söz konusu aşk olunca duygularımızı değerlendirmekte zorluk çekmek, hangi yöne ilerleyeceğimizi kestirememek Venüs’ün Kuzey Ay Düğümüyle kare açısında ortaya çıkabilecek bir diğer etki. Mevcut ilişkimizde kalp kırıklığı yaşama olasılığımız yüksek olabilir ve ilişkimizin geleceği zor bir duruma girebilir. Venüs-Kuzey Ay düğümü karesinde yaşayabileceğimiz bu sınanma temeli sağlam olmayan ilişkilerin bitmesi şeklinde de yaşanabilir.

Geçmiş ve gelecek arasında kalabileceğimiz bu enerjiyi olumlu olarak kullanmaya çalışmak tabi ki elimizde. Her şeyden önce farkındalık önemli bir etken. Kadersel olarak ilişkide olduğumuz insanlardan alacağımız derslerin ruhumuzun gelişimini tamamlamamız için önemli olduğunu unutmayalım.

MERKÜR GÜNEŞ’İN KALBİNDE

Geçen hafta Güneş’in Aslan burcu transitine başlamasıyla yazın en sıcak günlerine merhaba demeye başlamıştık. Bu hafta iletişim gezegeni Merkür sadece Aslan burcuna geçmiyor aynı zamanda Güneş’e doğru ilerlemeye başlıyor. Astroloji’de Güneş’e 8,5 derece yakınlıkta olan gezegeni “yanık” kabul ederiz ve kendi özelliklerini Güneş’in yakıcı ışınları altında gösteremeyeceğini biliriz. Bu durumun tek bir istisnası vardır o da Güneş’in tam merkezinde olmak. İşte Merkür 1 Ağustos Pazar günü Güneş’in tam merkezinde yani kalbinde olacak ve korunacak. Bu korunma sırasında iletişim trafiğimizi hızlandırabilir, önemli konuşma ve toplantılarımızı yapabiliriz. Yeni projelerimizin duyurularını yapmak için de oldukça uygun bir zaman olacak. Sıcak ve içten sözlerle gönülleri fethedebiliriz. Aynı zamanda Ay Düğümleri ile olumlu açıda olacak olan Merkür fikir ve düşüncelerimizi kader birliği yaptığımız kişilerle paylaşmamız açısından destekleyici bir enerji sunuyor. Kadersel iş birliklerimiz bugün başlayabilir!

İkili ilişkilerimiz ve iletişimimiz üzerinde yine hayli güçlü enerjiler deneyimleyeceğimiz bu hafta, sevgi kalbinizden eksik olmasın. Sevgilerimle…