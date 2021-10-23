Dehşet anları kamerada! Polisin silahını alıp başka polisi vurdu

Aydın'da 12 Ekim Salı günü meydana gelen olayda, İsabeyli Mahallesi'nde 4 kişilik bir grup müzikhole eğlenmeye gitti. 500 TL gelen hesaba itiraz etmesi üzerine grup ile işletme sahipleri arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonrasına mekandan ayrılan grup ertesi gün şikayette bulunmak üzere adliyeye gitti. Haklarında şikayette bulunulacağını öğrenen müzikhol sahipleri ise adliye önüne geldi ve yine bir kavga çıktı.





Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir müzikholde 500 TL'lik hesap nedeniyle başlayan tartışmanın önce adliyede sonra ise hastane önünde kavgaya neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Hastane önündeki görüntülerde; polisin belinden tabancayı alan şüphelinin rastgele ateş etmesi sonucunda bir polis memurunu kolundan, bir şüpheliyi ise ayağından vurması yer aldı. Olay sonrası gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığı, 5'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

5'İ TUTUKLANDI 5'İ SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. (21), D.U. (33), B.K. (30), M.K. (21) ve H.S. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cesur Kocaman, Cuma Kocaman, Cafer Binen, Sadık Doğan ve Yüksel Kılıç tutuklandı. Olaydan sonra kaçan Timur K.'nın ise yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hastane önünde yaşanan arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağlık kontrolü için getirildikleri hastanede iki gurubun arasında kavga çıkması, o sırada Cesur Kocaman'ın polis memurunun belinden aldığı tabancayla çevreye rastgele ateş açması yer aldı.