Türkiye Dehşet anları kamerada! 'Sevgilime baktın' kavgasında silahlar konuştu

Dehşet anları kamerada! 'Sevgilime baktın' kavgasında silahlar konuştu

Türkiye

Dehşet anları kamerada! 'Sevgilime baktın' kavgasında silahlar konuştu

İstanbul'da bir otelin restoranında yemek yiyen iki grup arasında 'Sevgilime neden baktın' meselesi sebebiyle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavga, anbean kameralara yansırken polisin kıskıvrak yakaladığı 5 suç makinesi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

01 Şubat 2022, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir otelde meydana gelen olayda, gece yarısı 5 kişiden oluşan iki grup sokak üzerindeki bir otele geldi. 

Grup ardından restoran bölümüne geçerek yemek yemeye başladı. Yemekten bir süre sonra lobiye gelen grup arasında “kız arkadaşıma neden baktın” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine lobide kavga çıktı.



HEM LOBİDE HEM DIŞARIDA ÇATIŞTILAR

Silahların çekilmesi üzerine ortalığın bir anda karıştığı olay 5 şüpheli birbirine ateş açmaya başladı. Lobide başlayan çatışmanın dışarıya taşması sonucunda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, oteldekiler ise büyük panik yaşadı. 

Çatışma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BEYOĞLU POLİSİ SUÇ MAKİNELERİNİ TEK TEK YAKALADI

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan Hakan A., 12 adet suç kaydı bulunan Veysel A., 2 adet suç kaydı bulunan Murat Y., Ozan Y. ve Muhammet S. olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Beyoğlu polisi Veysel A.’yı Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda, Hakan A. ve Murat Y., olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte aynı semtte bir işyerinde, Ozan Y. ve Muhammet S. ise Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde bir cadde üzerinde kıskıvrak yakaladı.

ŞÜPHELİLER SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, silahlarına el konularak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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