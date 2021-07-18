Türkiye Dehşet dakikaları! Tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı

Dehşet dakikaları! Tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı

Türkiye

Dehşet dakikaları! Tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Hakan A. (46), kafede tartıştığı Tuncer S.’yi tabancayla 4 el ateş ederek, yaraladı. Tuncer S., hastaneye kaldırılırken, Hakan A. da gözaltına alındı.

18 Temmuz 2021, Pazar 22:11 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra, Derince'nin Yenikent Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi. Hakan A. ve Tuncer S., birlikte geldikleri kafede bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer S.’ye 4 el ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Tuncer S., kanlar içinde yerde kalırken, Hakan A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Tuncer S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Hakan A.'yı kısa sürede suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli) (DHA)

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