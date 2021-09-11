Türkiye Dehşet evi! Henüz 19 yaşındaydı

Dehşet evi! Henüz 19 yaşındaydı

Türkiye

Dehşet evi! Henüz 19 yaşındaydı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Hasan Kılıç (25), boşanma aşamasındaki eşi Özlem Kılıç (19) ile kayınvalidesini bıçakladı. Özlem Kılıç yaşamını yitirirken, annesi ise ağır yaralandı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Büyükmelen köyünde meydana geldi. Hasan Kılıç ve Özlem Kılıç, yaklaşık 2 yıl önce evlendi. İddiaya göre, Özlem Kılıç bir süre önce eşini terk ederek annesi Gülfidan Key’in (53) evine yerleşti ve boşanma davası açtı. Hasan Kılıç, önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Hasan Kılıç, mutfakta bulunan bıçağı alarak eşini bıçaklamaya başladı.

Bu sırada Gülfidan Key ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan Kılıç, bu kez de Gülfidan Key’i bıçakladı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Özlem Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan annesinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Hasan Kılıç’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

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