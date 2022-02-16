Dehşet hastanesi: Röntgen için 'ölüm kokteyli' içirdi

Rusya'nın St Petersburg kentindeki Belediye Teşhis Merkezi 1 No'lu klinikte meydana gelen olayda, iddiaya göre bir doktor, yemek borusu, mide ve bağırsak röntgeni çektirmek için gelen hastalarına araba akülerinde kullanılan pil sıvısı içirdi. Ölüm kokteylini içen hastalardan 4'ü, 12 saat içinde can verdi. Hastalardan biri olan 42 yaşındaki Alexey Tsaryova, pil sıvısını içtikten sonra ellerini hissetmediğini, yüzünün tamamen uyuştuğunu söyledi. Doktor bunun normal olduğunu söylese de kısa sürede korkunç semptomlar yaşamaya başladı. Hastaneye kaldırılan ve trajik şekilde ölen ilk kurban ise 66 yaşındaki Tatyana Andreeva'ydı.

Peş peşe yaşanan ölümlerin ardından hastalara verilen maddenin laboratuvar araştırması için satılan ve araba akülerinde kullanılan sıvı olduğu tespit edildi. Pil sıvısını içen hastalarda bağırsakta hasar, ciddi yanık ve zehirlenmeler kaydedildi.

Skandal olay sonrası Soruşturma Komitesi cezai soruşturma başlattı. 7 hastanın öldüğü olayda St Petersburg kliniğinin başkanı Dr Yevgeny Popov, gözaltına alındı.

Pil sıvısı gibi zehirli maddelerin yutulması yemek borusu ve midede hasara yol açmasının yanı sıra ciddi enfeksiyon ve organ yetmezliğine neden olabiliyor.





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