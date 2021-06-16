Türkiye Dehşet! Husumetlisini öldürdükten sonra intihar etti

Dehşet! Husumetlisini öldürdükten sonra intihar etti

Türkiye

Dehşet! Husumetlisini öldürdükten sonra intihar etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşusu Kader Oktay'ı (52) tüfekle vurarak öldüren Mehmet Bey Akkor (56) ardından intihar etti.

16 Haziran 2021, Çarşamba 02:32 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Üzüm Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Bey Akkor aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Kader Oktay ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmaya kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkor, av tüfeğiyle Oktay'ı göğsünden ve bacağından vurdu.

Kanlar içerisinde yere yığılan Oktay, olay yerinde hayatını kaybederken, Akkor bu kez tüfeği kendisine doğrultup ateşledi. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kader Oktay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Bey Akkor ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa) (DHA)

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