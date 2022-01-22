Türkiye Dehşet! Misafirliğe gittiği evde öldürüldü

Dehşet! Misafirliğe gittiği evde öldürüldü

Türkiye

Dehşet! Misafirliğe gittiği evde öldürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tufan Korkmaz (36), misafirliğe gittiği evde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Korkmaz hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 19.00 sıralarında Hisareyn Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir arkadaşının evine misafirliğe giden Tufan Korkmaz, burada misafirliğe gelen başka bir arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında tabancasını ateşleyen kişi Tufan Korkmaz´ı sırtından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Tufan Korkmaz´ı Gölcük Devlet Hastanesi´ne götürdü. Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Tufan Korkmaz´ı vuran şüpheli ile olay anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tuhaf bir durum
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Buzlanan yolda 13 araç birbirine girdi