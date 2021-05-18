Türkiye Dehşet saçtı! Annesini yaraladı, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü

Dehşet saçtı! Annesini yaraladı, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü

Türkiye

Dehşet saçtı! Annesini yaraladı, engel olmaya çalışan 2 kişiyi öldürdü

İzmir'in Aliağa ilçesinde Ç.B., beraberinde amcası O.B ile pide restoranında çalışan annesi A.Ç.'yi bıçakla yaraladı, erkek arkadaşı ile kendisine engel olmaya çalışan market sahibini öldürdü. Olayın ardından Ç.B. ve amcası gözaltına alındı.

18 Mayıs 2021, Salı 23:06 Son Güncelleme:
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Olay, saat 13.00 sıralarında Kültür Mahellesi Onat Kutlar Sokak'ta bulunan bir pide restoranında meydana geldi. İddiaya göre, Ç.B. amcası O.B. ile birlikte annesinin çalıştığı pide restoranına geldi. Annesi A.Ç. ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Behçet M. ile tartışan Ç.B. bıçak ve tabanca ile saldırdı. Annesini bıçakla yaralayan Ç.B., Behçet M.'ye ise tabanca ile ateş açtı.

Bu sırada yaralı halde bitişikte bulunan markete kaçan annesinin ardından giden Ç.B., kendisini engellemek isteyen market sahibi Hasan Türk ile annesi A.Ç'yi de silahla yaraladıktan sonra amcasıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, restoranda yaralı olan Behçet M.'nin ve market sahibi Hasan Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.Ç. buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Behçet M. ve Hasan Türk'ün cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevrede geniş çaplı araştırma yapıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından annesini ağır yaralayan ve 2 kişiyi öldüren Ç.B. ve amcası O.B. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bülent PINARBAŞI (Aliağa), (İZMİR) (DHA)

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