Türkiye Dehşet! Tencere yüzünden 16 yaşındaki hamile eşini öldürdü

Dehşet! Tencere yüzünden 16 yaşındaki hamile eşini öldürdü

Türkiye

Dehşet! Tencere yüzünden 16 yaşındaki hamile eşini öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan Merivan Avcı (16), komşusuna tencere verdiği gerekçesiyle tartıştığı dini nikahlı eşi S.Y. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

16 Temmuz 2021, Cuma 22:10 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam Edremit'in Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesinde keydana geldi. İddiaya göre eve gelen S.Y., komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Merivan Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen S.Y. mutfaktan bıçak alınca Avcı kaçmaya çalıştı. Ancak, Merivan Avcı sırt kısmından aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, S.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Gürültü ve Avcı'nın yardım feryatları üzerine eve gelen komşuları talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Avcı, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edilerek ameliyata alınan Merivan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

TUTUKLANDI

Olayın ardından çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, S.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan S.Y., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir) (DHA)

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