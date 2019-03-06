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Dehşete düşüren görüntü polis baskınıyla ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evde kurulu özel düzenekte Hint keneviri ele geçirildi

06 Mart 2019, Çarşamba 20:42
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Dehşete düşüren görüntü polis baskınıyla ortaya çıktı

Çorlu’da polis ekipleri, bir kişinin evinde Hint kenevir yetiştirdiğini tespit ederek eve operasyon düzenledi.

ÖZEL DÜZENEK YAPMIŞ

Operasyonda bir odada özel olarak folyolarla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek olduğu belirlenirken, Hint kenevirleriyle birlikte hassas terazi, değişik markalarda tarım ilaçları, güç kaynağı, güç kaynağı ayarlama göstergesi, havalandırma motoru ve fanı, led bitki yetiştirme lambası ele geçirildi.

Olayla ilgili S.P. isimli şahsı gözaltına alındı. 

İHA

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