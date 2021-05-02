Türkiye Dehşete düşüren olay! Çocuğunu döven kayınbabasını öldürdü…

Dehşete düşüren olay! Çocuğunu döven kayınbabasını öldürdü…

Türkiye

Dehşete düşüren olay! Çocuğunu döven kayınbabasını öldürdü…

Kastamonu’nun Cide ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 2 çocuk annesi Fati O. çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği kayınbabasını öldürdü.

02 Mayıs 2021, Pazar 08:14 Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 2 çocuk annesi Fati O. (39), çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği kayınbabası Mevlüt O.'yu (70) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Yıldızalan köyünde meydana geldi. 2 katlı ahşap evde oğlu, gelini ve torunlarıyla beraber yaşayan Mevlüt O., iddiaya göre; bostanına ineği soktuğu için torununu sopayla dövdü. Annesi Fati O.'nun yanına giden torun, dedesini şikayet etti. Fati O. ise bunun üzerine kayınbabası ile tartışmaya başladı. Fati O., kavgaya dönüşen olayın sonunda av tüfeği ile kayınbabası Mevlüt O.'ya ateş açtı. 

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Fati O. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yıldızalan Köyü Muhtarı Bayram Salman, "Ailenin şimdiye kadar hiç kavgasını duymadık. İyi geçinen insanlardı. Köy olarak şaşkınız" dedi.

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