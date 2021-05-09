Dehşete düşüren sözler: Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın

Kavga, Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle arasında kızların da bulunduğu bir grup genç, sokakta kavga etmeye başladı. Kısıtlamayı ihlal eden gençler birbirlerine uçan tekme, yumruk ve sopayla saldırırken, 2 genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmakta başarılı olamayan kızlardan biri grup içerisindeki erkeklerden biri tarafından darbedilirken, diğeri de bir erkeğe vurmaya başladı.

SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Sinirli ve öfkeli gençlerin kavga anlarını cep telefonuyla görüntüleyen kişi ise "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" şeklinde sözler söylediği duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerini izleyenler hem kapanma döneminde yaşanan kavgaya hem de görüntüleri çeken kişinin söylemlerine tepki gösterdi.

DHA