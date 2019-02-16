Dehşeti yaşadı! Kaldırımda yürürken pitbull saldırdı
Osmaniye’de yaşayan Mustafa Yılmaz (62), kaldırımda yürürken aniden karşısına pitbull cinsi köpek çıktı. Köpeğin saldırısına uğrayan talihsiz adamı çevredekiler kurtardı
Osmaniye'de Mehmet Korkmaz (62) kaldırımda yürüdüğü sırasında karşısına pitbull cinsi bir köpek çıktı. Köpeğin saldırdığı Mehmet Korkmaz’ı çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.
KOLUNU, BACAĞINI ISIRDI
Kolu ve bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Mehmet Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)