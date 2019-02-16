Dehşeti yaşadı! Kaldırımda yürürken pitbull saldırdı

Osmaniye'de Mehmet Korkmaz (62) kaldırımda yürüdüğü sırasında karşısına pitbull cinsi bir köpek çıktı. Köpeğin saldırdığı Mehmet Korkmaz’ı çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

KOLUNU, BACAĞINI ISIRDI

Kolu ve bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Mehmet Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)