Dehşeti yaşadı! Selfie çekmek istedi, 5 köpeğin saldırısına uğradı!
Kastamonu'da kar yağışının altında selfie çekmek isteyen 14 yaşındaki kıza, 5 sokak köpeği saldırdı. Yüzü parçalanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
19 Ocak 2022, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta öz çekim yapmak istedi.
Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, öz çekim yapan İmran B.’ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı.
Çocuğun yardımına ise belediyenin temizlik personeli yetişti. Belediye personeli, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İmran B.'yi kurtardı. Köpeklerden kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarık izleri oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.