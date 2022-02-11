Türkiye Dehşeti yaşayanlar anlattı: Sonumuz daha kötü olabilirdi

Dehşeti yaşayanlar anlattı: Sonumuz daha kötü olabilirdi

Türkiye

Dehşeti yaşayanlar anlattı: Sonumuz daha kötü olabilirdi

Antalya’da bir dönerciyi küle çeviren ve 6 işyerini etkileyen yangında dehşet anlarını yaşayan vatandaşlar büyük bir faciadan kurtuldu. Alev topuna dönen işyerinde, müşterilerin ve etraftakilerin nasıl kaçıştığı ve yaşanan can pazarı anlatıldı.

11 Şubat 2022, Cuma 20:08 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde bulunan bir dönercide meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, işyerindeki ve bina kaplamasındaki plastikler sebebiyle biranda büyüdü ve binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat aralıksız devam eden yangında, polis ekipleri araç, tramvay ve yaya yollarını kapatarak güvenliği sağladı. Ekipler, içeride bulunan tüplerin patlama ihtimaline karşın bölgeye kimseyi yanaştırmadı. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile güçlükle kontrol altına alındı. Yangında dönerci kullanılamaz hale gelirken, üst ve yan taraftaki 6 işyeri daha alevlerden zarar gördü.


"Tüm müşterilerin kaçıştığını gördük"

Yangın anını anlatan esnaf Feda Cora, "Sol tarafta küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Alevler yükselince tüm müşterilerin kaçıştığını gördük. Bir dakika içerisinde her tarafı alevler kapladı. Her şey bir anda oldu" dedi.

"Bir dakika geç çıksak sonumuz daha kötü olabilirdi"

Alevlerin yükseldiği işyerinin bitişiğindeki bilardocunun zemin katında yangına yakalandığını belirten Beren Cengiz ise, "Zemin katta bilardo oynuyorduk. Birden elektrikler gitti. Biz oynamaya devam ettik. Yangın olduğunu söyleyince yukarıya çıktık. Sağ taraftan dumanda büyük ihtimal tüp suratımıza doğru patladı. Bir dakika geç çıksak sonumuz daha kötü olabilirdi" diye konuştu.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

İHA

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