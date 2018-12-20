Dehşetin haberi: Karısını, kaynanasını ve kayınpederini...
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ı av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Işıkyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Salih B., kayınpederi Eyyüp Andıç'ın evinde bilinmeyen nedenle eşi Rojda ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Salih B., av tüfeğiyle evdekilere ateş açıp kaçtı.
JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salih B.'nin eşi Rojda ile kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma kayıplara karışan Mehmet Salih B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.