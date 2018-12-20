Dehşetin haberi: Karısını, kaynanasını ve kayınpederini...

Dehşetin haberi: Karısını, kaynanasını ve kayınpederini... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mehmet Salih B., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Rojda, kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ı av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.