Kadınlar için güzel görünmenin en önemli parçası göğüs çevresinin yani dekoletinin genç görünmesidir. Birçok kadın kırışıklıklar, lekeler ve kızarıklık ortaya çıktığı için istedikleri elbiseleri giyememekten şikâyetçi. Kadın hastaların rahatsız olduğu diğer bir neden ise yüz, boyun ve göğüs renklerinde farklılık olmasıdır.

Dekolte bölgesi ince olduğundan ve o bölgede az miktarda yağ bezi bulunduğundan güneş hasarı, yaralanma veya yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle daha fazla özen ister. Çünkü dekolte bölgesindeki deri, vücudumuzun diğer bölgelerindeki derilerden çok daha hassastır ve tampon görevi görecek yağ dokusu çok az olduğu için de esnekliği daha azdır. Sonuç olarak, bu bölgede kuruluk ve renk değişikliği veya hiperpigmentasyon görülme riski yüksektir.

Dekolte bölgenizi ihmal etmeyin!

Gençleştirme estetiği operasyonlarında genellikle göz ardı edilen dekolte bölgesi de göz önünde bulundurulmalıdır. 30’lu, 40’lı yaşların sonunda dekolte bölgesi göz ardı edildiği için o bölgeyi kapatacak giysiler, şallar vs. takmak zorunda hissedilir. Fakat gelişen lazer ve iğne teknolojisi sayesinde cildin sağlığını ve kalitesini artırma ve kırmızı noktaların ve kırışıklıkların oluşmasını engelleme imkanına sahipsiniz.

Dekolte bölgesinin estetik açıdan iyileşme süreci için ilk adımı, kişinin sağlık geçmişine göre bir yol haritası çıkarmakla başlar. Göğüs üzerinde çizgiler ve kırışıklıklar boyun ve üst göğüs derisinin altında bulunan platysma kasının hiperaktivitesi sonucunda oluşuyorsa bu sorun botox tedavisi yardımıyla pürüzsüz ve genç bir görünümle sonuçlanarak çözülebilir. Dekolte derisi için son derece etkili diğer bir tedavi ise hyaluronik asit dolgu kullanmaktır.

Dekolte bölgesi kırışıklıkları nasıl geçer?

Eğer dekoltenizdeki çizgiler statikse, yani sürekli görünüyorsa, yeni kolajen oluşturarak bölgeyi yenilemeye yönelik adımlar atılmalıdır. İlk adım siyah noktalar ve çatlamış kılcallardan kaynaklı kızarıklıkları hedef alan ışık bazlı tedavilerdir. Yoğunlaştırılmış ışık demeti tedavisiyle göğüs bölgesinde esneklik ve ton iyileştirmeleri yapılır. Bu tedaviler hızlı, etkili ve iyileşme süreci gerektirmeyen uygulamalardır. En iyi sonuçlar içinse 4 ila 6 seans yeterli olmaktadır.

Işık tedavi seansları tamamlandıktan sonra genel bir lazer tedavisi ile dış göğüs ve dekolte bölgesinde yumuşatma ve pürüzsüzleştirme yapılabilir. Bir diğer seçenek ise uygulama alanı yüzünüzden göğüs bölgenize kadar genişleyebilen mikrodermabrazyon terapisiyle ölü deri ve pürüzlerin temizlenmesi. Eğer pürüz miktarı yoğunsa mikrodermabrazyon yanında bir takım kimyasal peelingler de önerilebilir.





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