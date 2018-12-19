Dekorasyonunuzun doğa teması ile tamamlayın
Şehir hayatının karmaşası, stresi ve yoruculuğu doğaya olan özlemi her geçen daha da artırıyor. Ahşap ürünlere ve bu ürünlerin doğal rengine dekorasyonlarınızda daha fazla yer vererek doğanın izlerini evinizde hissedebilirsiniz
Ev dekorasyonunda son yıllarda ahşap ürünler ve doğa ile uyumlu renkler ön plana çıkıyor. Ahşap ve doğal renkli ürünlere dekorasyonunuzda yer vererek ortamlarınızın görünümünü değiştirebilir ve çok farklı bir hava yaratabilirsiniz.
DOĞADAN İLHAM ALAN TASARIMLAR
Evinizin çeşitli yerlerinde kullanacağınız toprak tonları, canlı turuncular, çiçek desenleri, yaprak ve kuş figürleri doğa özleminizi gidermeye yardımcı olacak. Günsan’ın Visage serisinde yer alan ahşap malzemelerle tasarlanan Amazon anahtar prizi, doğal yapısıyla mekanlarınızdaki doğa temasını tamamlıyor. Sadelikten yanaysanız, doğadan ilham alan Visage Amazon’la doğaya duyduğunuz o eşsiz huzuru evlerinize taşıyabilir ve mekanlarınıza naturel bir hava katabilirsiniz.