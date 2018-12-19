Dekorasyonunuzun doğa teması ile tamamlayın

Ev dekorasyonunda son yıllarda ahşap ürünler ve doğa ile uyumlu renkler ön plana çıkıyor. Ahşap ve doğal renkli ürünlere dekorasyonunuzda yer vererek ortamlarınızın görünümünü değiştirebilir ve çok farklı bir hava yaratabilirsiniz.

DOĞADAN İLHAM ALAN TASARIMLAR

Evinizin çeşitli yerlerinde kullanacağınız toprak tonları, canlı turuncular, çiçek desenleri, yaprak ve kuş figürleri doğa özleminizi gidermeye yardımcı olacak. Günsan’ın Visage serisinde yer alan ahşap malzemelerle tasarlanan Amazon anahtar prizi, doğal yapısıyla mekanlarınızdaki doğa temasını tamamlıyor. Sadelikten yanaysanız, doğadan ilham alan Visage Amazon’la doğaya duyduğunuz o eşsiz huzuru evlerinize taşıyabilir ve mekanlarınıza naturel bir hava katabilirsiniz.