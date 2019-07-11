Dekoratörü dövdürdü

İddiaya göre; koruması dekoratörü dövdü. ‘Kasten yaralama ve alıkoyma’ suçlarının azmettiricisi olmakla suçlanan Prenses’in davası dün başladı.

Duruşmaya katılmayan Prenses’in avukatı, dekoratörü evinin fotoğraflarını satmak için çekmekle suçladı.

Dekoratör ise düzenlediği yerin fotoğraflarını çekmenin işinin bir parçası olduğunu söyledi. Savcılık, Prenses için 6 ay tecilli hapis cezası istedi. (Posta)