Magazin Deli Kasap Bodrum'da

Deli Kasap Bodrum'da

Magazin

Deli Kasap Bodrum'da

Dünyada ‘Deli Kasap’ olarak bilinen İtalyan et profesörü Toskanalı Dario Cecchini ‘Los İstanbul’ adını verdiği et lokantasını Bodrum Mandarin Oriental Otel içinde açıyor. POSTA/ BEKİR SAÇAR

11 Nisan 2021, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ailesi 8 kuşaktır kasaplık yapan Cecchini’nin ‘Atelier Di Carne’ adını verdiği dünyaca ünlü et atölyesi de haziran ayında Bodrumlulara hizmet vermeye başlayacak. Mekanın dekorasyonunu Amerikalı ünlü mimar Stephane Dupoux yapıyor. Telefonda konuştuğum Cecchini “Türklere dünyanın en leziz etlerini tattırmaya geliyorum. Farkımı fark edeceksiniz” dedi. Cecchini o kadar ünlü ki doğduğu Panzano köyü turistik bir merkez haline gelmiş. Her yıl on binlerce turist Dario’nun kasap dükkanını görmek için köye akın ediyormuş.

NUSR-ET Mİ LOS İSTANBUL MU?

Nasau, Dubai, New York ve Miami’de dört et lokantası bulunan Dario Cecchini, Bodrum’dan sonra bu yaz Tulum, Mikonos ve İbiza’da üç restoran daha açacak. ‘Los İstanbul’un yatırımını Amerika’da 45 restoran ve otel zinciri bulunan SBE Entertainment Group’un patronu Sam Nazarian yapıyor. İşletmesini de şirketin yönetim kurulu müdürü, Miami’deki ünlü Seaspice Restaurant ve Miami River Yat Club’ın patronu Sami Kohen üstlenecek.

***Kasap Cecchini, NY international Culinary Center, Hong Kong Polytechnic University, Sao Paulo Centro Universitario Senac gibi akademilerde et, etin pişirilme teknikleri ve kasaplık ile ilgili dersler veriyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Saygı yoksa sevgi de yok
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ümit Erdim yolcu uçağı kullanmak istiyor