Ailesi 8 kuşaktır kasaplık yapan Cecchini’nin ‘Atelier Di Carne’ adını verdiği dünyaca ünlü et atölyesi de haziran ayında Bodrumlulara hizmet vermeye başlayacak. Mekanın dekorasyonunu Amerikalı ünlü mimar Stephane Dupoux yapıyor. Telefonda konuştuğum Cecchini “Türklere dünyanın en leziz etlerini tattırmaya geliyorum. Farkımı fark edeceksiniz” dedi. Cecchini o kadar ünlü ki doğduğu Panzano köyü turistik bir merkez haline gelmiş. Her yıl on binlerce turist Dario’nun kasap dükkanını görmek için köye akın ediyormuş.

NUSR-ET Mİ LOS İSTANBUL MU?

Nasau, Dubai, New York ve Miami’de dört et lokantası bulunan Dario Cecchini, Bodrum’dan sonra bu yaz Tulum, Mikonos ve İbiza’da üç restoran daha açacak. ‘Los İstanbul’un yatırımını Amerika’da 45 restoran ve otel zinciri bulunan SBE Entertainment Group’un patronu Sam Nazarian yapıyor. İşletmesini de şirketin yönetim kurulu müdürü, Miami’deki ünlü Seaspice Restaurant ve Miami River Yat Club’ın patronu Sami Kohen üstlenecek.

***Kasap Cecchini, NY international Culinary Center, Hong Kong Polytechnic University, Sao Paulo Centro Universitario Senac gibi akademilerde et, etin pişirilme teknikleri ve kasaplık ile ilgili dersler veriyor.