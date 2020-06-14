‘Deli Keçi’nin ilk müşterileri

Zehir Production’ın sahibi prodüktör Dilara Endican, üç yıl önce Marmaris’in Söğüt köyüne taşınmıştı. Barba Saranda adında butik otel, restoran ve plaj açan Dilara, bu hafta işletmesinin hemen yanına ‘Deli Keçi' adını verdiği organik yiyecekler satan bir mekan ekledi. Mekanın ilk müşterileri oyuncu Özge Özpirinçci, Gökçe Bahadır ve Tanem Sivar oldu.

Teknede mangal keyfi

Sosyetik playboy İlker Mengi ile kardeşi Eren, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Tekneleriyle o koy senin bu koy benim gezip denizin, güneşin tadını çıkarıyor, karınları acıkınca da teknedeki mangalı yakıp kebap keyfi yapıyorlar.

Hayranından Burak’a çok özel tavla

Oyuncu Burak Hakkı sıkı bir tavla oyuncusudur. Burak’ın bu tutkusunu bilen bir hayranı, ünlü oyuncuya üzerinde fotoğrafı ve ismi yazan özel bir tavla yaptırıp hediye etti.

Ünlü yazar radyocu oldu

Yazar Nermin Bezmen beş yıldır eşi Tolga Savacı ile Amerika New Jersey'de yaşıyor. ‘Unutkan Aşk’ adını verdiği son romanını geçtiğimiz günlerde bitirip baskıya veren Bezmen, geçen hafta Los Angeles bazlı Radio Anatolia’da program yapmaya başladı. Nermin Hanım, salı, çarşamba ve perşembe günleri programına bağlanan Amerika’da yaşayan Türklerle sohbet ediyor.

Doğum gününü baş başa kutladılar

Oyuncu Leyla Feray ile meslektaşı Serhat Teoman dört yıldır birlikte. Göz önünde olmayı sevmeyen çiftin bir yıldır ayrıldığı konuşuluyordu. Geçen ay Leyla ile konuştuğumuzda bana “Ayrılmadık, her şey yolunda” demişti. Pazartesi günü Serhat 38 yaşına girdi. Aşıklar doğum gününü evde baş başa kutladı.