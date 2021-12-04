Romantik-dram kategorisinde yer alan ve ilk çıktığında dünyada da farklı ülkelerde gösterime giren Delibal filminin konusu, oyuncuları ve karakterleri, sinema severlerden tam not almıştı. Delibal filminde; her şey toz pembe giderken evlenen Füsun’la Barış’ın bipolar bozukluğu ile gelen sonları dokunaklı bir şekilde anlatılıyor…

İlgi çekici replikler kullanılan Delibal filminde Füsun’un ‘’delibal’’ dediği Barış’ın repliği, kalpleri fethederken, aşka önemli bir tanım getirmiştir;

‘‘Bana delibal diyorsun ya Füsun; delibalın fazlası zehir.’’

DELİBAL NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında İstanbul'da çekilen Delibal filmi, o dönem 16,8 milyon TL hasılata ulaşmıştı. Tamamı İstanbul’da çekilen Delibal filmi, Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü, çekim platosu olarak kullanıldı.

Delibal filmi ayrıca, Karaköy, Nişantaşı, Burgazada'da geçiyor…

DELİBAL FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Senaryosu Siyah Kalem’e ait olan Delibal filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizi yönetmenliğinden tanınan Bilgin’in ilk uzun metrajlı çalışması olan Delibal filmi Ay Yapım tarafından finanse edildi. Kerem Çatay’ın yapımcılığını yaptığı Delibal filminde Sezen Aksu’nun eserleri yer alıyor.

Çağatay Ulusoy’un başrollünde yer aldığı Delibal filminde Laçin Ceylan, Leyla Lydia Tuğutlu, Nazan Kesal, Hüseyin Avni Danyal, Toprak Sağlam, Mustafa Avkıran, Defne Kayalar ve Bahtiyar Engin gibi isimler oynadı.

Aşkın merkezde anlatıldığı dokunaklı bir çalışma olan Delibal filmi için modern bir Romeo & Juliet yorumları yapılmıştı. Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği karakter, rock müzikle ilgili, samimi, deli dolu, yetenekli, inişli çıkışlı, çekici ve bateri çalan biridir. Ailesi varlıklıdır. Bunun yanında aykırı hareketleriyle dikkat çekmektedir.

Tuğutlu’nun oynadığı karakter ise kendi halinde, sade, azimli, disiplinli ve zarif bir kızdır. Orta sınıf bir aileye mensuptur. Hedeflerine kitlenmiştir. Babasının gözü dışarıda olduğu, annesinin de aynı naiflikle desteklediği genç kız, baskılardan dolayı da kendini kötü hisseder. İki zıt sınıftan gelen, iki zıt kişiliğin büyük etkileşimi, seyircilere heyecan verici bir aşkın izlenimciliğini de sağlamaktadır. Aşk filmde adeta parlamaktadır!

Delibal filmi, o dönem dünyada da farklı ülkelerde gösterilmişti.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu film için yaklaşık 7 kilo vermiş ve özel müzik dersleri almıştır.

DELİBAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Güncel bir meseleyi ele alan Delibal filminde günümüzün önemli psikolojik sorunlarından biri olan bipolar durumu ele alındı.

Amatör şekilde müzikle uğraşam ve üniversitede mimarlık fakültesinde okuyan bipolar rahatsızlığı bulunan Barış, bir gün kafede gördüğü Füsun’a aşık olur. Sorumluluk sahibi olan Füsun, okulu dereceyle bitirerek, ABD’de master yapmaya çalışır. Füsun, babasının baskısıyla cebelleşmektedir.

Füsun ve Barış da aynı okulda okumaktadır. Füsun’a olan tutkusundan vazgeçemeyen Barış, onun ilgisini çekmeyi başarır. Füsun’un derslerine ve ödevlerine yardım eden Barış, zor zamanlarında onun yanında olur.

Füsun ile Barış, bir süre sonra evlenirler. Fakat toz pembe olan hayatları, Barış’ın rahatsızlığıyla bozulur. Ve sonunda maalesef intihar gelir…