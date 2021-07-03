Deliha nerede çekildi? Deliha filmi konusu ve oyuncuları…

Çok kısa bir süre içerisinde hayatının aşkını bulacağını duyan Deliha, mahallede yeni açılan fotoğrafçıya dalınca, beyninden vurulmuşa dönüyor. Şirinceli kardeşler Cemil ve Cemal ile tanışan Deliha, yakışıklı olana vuruluyor. Ağabeyi Cemal ise Deliha’ya yanıyor. İşler bu noktadan sonra komik bir hâl alıyor…

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

14 Kasım 2014'te vizyone giren Deliha filmi İstanbul’un pek çok çeşitli semtinde ve İzmir’in Şirince ile Selçuklu beldelerinde çekildi.

Hakan Algün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Deliha filminin senaryosunu oyuncu Gupse Özay yazdı. Senaryosunu yazdığı Deliha filminde başrol oynayan Gupse Özay, Deliha filmi ile 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde komedi dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

DELİHA FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikâyesinin merkezine temiz kalpli, saf ancak bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı anlatan Deliha filminde, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya giden Zeliha, hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen değişiyor. Aynı gün oturduğu mahallesinde bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor.

Şirinceli Cemal ile yakışıklı kardeşi Cemil, fotoğrafçı dükkanını işletmeye başlıyor. Cemal 10 saniye içerisinde merdivenleri inmesi hâlinde aşkını bulabileceğine kendini inandıran Deliha, birden dükkana dalarak, herkesi şoke ediyor. Ve olaylar da bundan sonra daha komik bir hâl alıyor.

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI