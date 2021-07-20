Delisin filmi, bir dönemin en ünlü oyuncularını kadrosunda topluyor. İzleyenlere eğlenceli anlar yaşatan filmde, hareket ve heyecan son dakikaya kadar devam ederken, bir yandan da izleyicileri güldürüyor. İşte, Delisin filminin çekim tarihi, konusu, oyuncuları ve film hakkında merak edilenler…

DELİSİN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1975 senesinde çekilen Delisin filmi, Çanakkale’nin en doğusunda bulunan Yenice ilçesinde çekildi. Filmde adı geçen Alembeyendi, Yenice’nin köylerindendir…

DELİSİN FİLMİNİN KONUSU

Yunus Bey yıllar önce evlerinde hizmetçilik yapan genç kızla evlenmesi nedeniyle kardeşleri tarafından dışlanır. Ancak, beş kardeşin babaları ölür ve tüm mirası Yunus’a bırakır. Alembeyendi’de fotoğrafçılık yapan Yunus da ölünce mirasını, İstanbul’da doğup büyüyen oğlu Ferit’e bırakır ve paralarını saklar. Ferit babasının ardından memleketine gelir ve babasının mirasını aramaya başlar. Mirası ararken, hayatının aşkını da bulan Ferit, birçok farklı olayla uğraşmak zorunda kalır. Miras ise en sonunda hiç beklemediği bir yerden çıkar.

DELİSİN FİLMİNİN OYUNCULARI