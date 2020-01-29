Delphine Boel 51 yaşında prenses oldu

18 yıllık yasak aşkın çocuğu

Belçika’da 1999’da satışa sunulan bir kitapta dönemin eski Belçika Kralı II. Albert’ın (85) ‘Prens’ olduğu 1960 ve 70’lerde 18 yıl bir kadınla yasak aşk yaşadığı, bu ilişkiden kızı olduğu, Kraliçe Paola ile evliliğinin yıkılmaktan son anda kurtulduğu yazıyordu. Albert’ın ilişki yaşadığı kadının Sybille de Selys Longchamps olduğu ortaya çıkmıştı.

Longchamps’ın kızı Delphine Boel (51), 2013’te Kral’ın babası olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

DNA testi ortaya çıktı

Bu olayın ardından Kral Albert, sağlığını gerekçe göstererek tahttan çekilmiş ve görevi oğlu Philippe’e bırakmıştı. Albert iddiayı hiçbir zaman açık açık reddetmemişti. Ancak yıllarca DNA örneği vermemekte direnmişti. Kasım 2019’da mahkemeden ‘DNA örneği verilmeyen her gün için 5 bin Euro para cezası kesilmesi’ kararı çıktı.

Albert de DNA örneğini vermek zorunda kaldı. Önceki gün çıkan DNA sonuçları, Delphine Boel’in Kral’ın kızı olduğunu kanıtladı. ‘Prenses’ unvanı alan Delphine Boel, tahtın 15’inci sırasına yerleşti. Delphine Boel, Albert’ın ölümünün ardından kraliyet mülkünden de miras alacak.