Delphine Boel 51 yaşında prenses oldu
1999’da yayınlanan bir kitap, 21 yıl sonra Belçika’da taht sırasını değiştirdi. Kitapta eski kral II.Albert’in yasak aşk yaşadığı ve bir kızı olduğu öne sürülüyordu. 2013’te Delphine Boel, Kral’ın babası olduğunu iddia etmişti. Yıllarca sessiz kalan Kral, mahkemeye direndi. Sonunda DNA vermek zorunda kaldı.Ve iddia doğrulandı. Delphine Boel ‘prenses’ olup tahtın 15’inci sırasına yerleşti.
29 Ocak 2020, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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18 yıllık yasak aşkın çocuğu
Belçika’da 1999’da satışa sunulan bir kitapta dönemin eski Belçika Kralı II. Albert’ın (85) ‘Prens’ olduğu 1960 ve 70’lerde 18 yıl bir kadınla yasak aşk yaşadığı, bu ilişkiden kızı olduğu, Kraliçe Paola ile evliliğinin yıkılmaktan son anda kurtulduğu yazıyordu. Albert’ın ilişki yaşadığı kadının Sybille de Selys Longchamps olduğu ortaya çıkmıştı.
Longchamps’ın kızı Delphine Boel (51), 2013’te Kral’ın babası olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.
DNA testi ortaya çıktı
Bu olayın ardından Kral Albert, sağlığını gerekçe göstererek tahttan çekilmiş ve görevi oğlu Philippe’e bırakmıştı. Albert iddiayı hiçbir zaman açık açık reddetmemişti. Ancak yıllarca DNA örneği vermemekte direnmişti. Kasım 2019’da mahkemeden ‘DNA örneği verilmeyen her gün için 5 bin Euro para cezası kesilmesi’ kararı çıktı.
Albert de DNA örneğini vermek zorunda kaldı. Önceki gün çıkan DNA sonuçları, Delphine Boel’in Kral’ın kızı olduğunu kanıtladı. ‘Prenses’ unvanı alan Delphine Boel, tahtın 15’inci sırasına yerleşti. Delphine Boel, Albert’ın ölümünün ardından kraliyet mülkünden de miras alacak.