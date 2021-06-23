Türkiye Delta mutasyonu (Varyantı) hangi illerde görüldü? Delta mutasyonu Türkiye'de yayılıyor mu?

Delta mutasyonu (Varyantı) hangi illerde görüldü? Delta mutasyonu Türkiye'de yayılıyor mu?

Türkiye

Delta mutasyonu (Varyantı) hangi illerde görüldü? Delta mutasyonu Türkiye'de yayılıyor mu?

Hindistan kökenli Delta mutasyonunun Türkiye'deki son durumu internette merak edilip araştırılıyor. Peki, Delta mutasyonu (Varyantı) hangi illerde görüldü? Delta mutasyonu Türkiye'de yayılıyor mu? Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadelede ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

23 Haziran 2021, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, merak edilen Delta mutasyonu hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları..

''Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.
Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.''
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